Hyundai ищет стартапы, чтобы использовать их технологии

Компания Hyundai планирует финансировать разнообразные стартапы, чтобы потом использовать их технологии в своих автомобилях.

Южнокорейский автогигант сейчас принимает заявки от перспективных компаний, которые хотят получить финансирование для реализации своих проектов.

Заявки от стартапов Hyundai будет принимать весь июль. К концу августа он объявит, с какими претендентами на финансирование готов провести собеседование.

Отобранные стартапы для сотрудничества южнокорейский автогигант объявит 9 сентября текущего года.

Стартапы могут подать заявку на использование их технологий в одном из 45 проектов Hyundai.

Эти проекты разрабатываются внутренними командами южнокорейской компании. Они охватывают такие сферы, как, например, пользовательский интерфейс, «зеленые» технологии, дроны, материалы и др.

Кандидаты могут предложить свой собственный проект, но Hyundai говорит, что лучше всего придерживаться предложенных тем.

Hyundai работает со стартапами с 2018 года. С тех пор южнокорейский автогигант инвестировал деньги в 39 стартапов.