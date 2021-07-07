Межбанк: очередная революция на валютном рынке

Валютные торги в среду прошли достаточно интересно для всех участников рынка. В первую очередь, за счет опубликования постановления Нацбанка № 80 от 13.07.2021 . Оно позволяет клиентам уже с 20-го июля ежедневно покупать валюту до 100 тысяч евро в эквиваленте без наличия валютных обязательств. По факту, НБУ оставил за собой возможность регулирования этих операций через механизм обязательного получения разрешения банками на данные операции компаний через е-лимит. Без данного разрешения банк не сможет провести такую покупку клиенту, и в теории — в трудное для гривны время Нацбанк сможет контролировать подобные покупки клиентов и избежать дополнительного давления на курс нацвалюты. Как будет на практике — покажет время. Но в целом, подобная либерализация увеличит статистику торгов на межбанке и добавит им спекулятивной составляющей. Рынок пока не особо отреагировал на предлагаемые нововведения НБУ, и в остальном торги проходили достаточно активно лишь за счет действий крупных игроков. При этом, за сессию курс особо не изменился с утренних 27,305/27,325 до 27,30/27,32 к концу дня. НБУ на рынок не выходил.

Со стартовых 27,305/27,325 к 11 часам котировки снизились до 27,30/27,32 гривен, а к обеду просели до 27,285/27,305. В основном, за счет продаж именно больших клиентов.

После обеда продавцы несколько выдохлись, зато активизировались крупные покупатели. Они видимо решили, что «дно» по курсу на сегодня достигнуто и почти одновременно вышли с покупкой. Это воодушевило оставшихся продавцов и спекулянтов. И они подтянули ценники по доллару до 27,29/27,31 гривен к 15 часам и до 27,30/27,32 к концу сессии. Выше котировки не пошли, так как оставшиеся немногочисленные покупатели решили взять паузу и были не готовы подниматься по курсу дальше.

Главные события 14 июля на валютном рынке:

Доллар за день чуть снизился с утренних 27,305/27,325 гривен до 27,30/27,32 к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3097 гривен, а официальный курс на 15 июля 2021 года установлен на уровне 27,3047 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,30 / 27,32

евро — 32,26 / 32,29

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1823 / 1,1825

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