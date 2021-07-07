Межбанк: очередная революция на валютном рынке

Валютные торги в среду прошли достаточно интересно для всех участников рынка. В первую очередь, за счет опубликования постановления Нацбанка № 80 от
Со стартовых 27,305/27,325 к 11 часам котировки снизились до 27,30/27,32 гривен, а к обеду просели до 27,285/27,305. В основном, за счет продаж именно больших клиентов.
После обеда продавцы несколько выдохлись, зато активизировались крупные покупатели. Они видимо решили, что «дно» по курсу на сегодня достигнуто и почти одновременно вышли с покупкой. Это воодушевило оставшихся продавцов и спекулянтов. И они подтянули ценники по доллару до 27,29/27,31 гривен к 15 часам и до 27,30/27,32 к концу сессии. Выше котировки не пошли, так как оставшиеся немногочисленные покупатели решили взять паузу и были не готовы подниматься по курсу дальше.
Главные события 14 июля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,30 / 27,32
евро — 32,26 / 32,29
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1823 / 1,1825
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