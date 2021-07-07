Hyundai запустит беспилотные маршрутные такси

Автопроизводитель Hyundai анонсировал новую программу по тестированию беспилотных маршрутных такси собственной разработки.
Об этом сообщается на сайте компании.
Проект получил название RoboShuttle и начнёт действовать с августа 2021 года.
Тестирование будет проходить в южно-корейском городе Седжон. Чтобы прокатиться на необычном маршрутном такси, пользователям будет нужно заказать автомобиль через специальное приложение, после чего тот определит к какой остановке пользователю лучше подойти, а автомобилю подъехать, и составит самый быстрый маршрут.
Общая длина экспериментального маршрута составляет около 6 километров.
В качестве тестового транспортного средства разработчики выбрали Hyundai H350, который оснастят системами для беспилотного вождения. Правда, для безопасности в кабине будет находиться водитель, готовый в любой момент взять управление на себя.
В ближайшее время компания начнёт выбирать пассажиров, готовых протестировать возможности маршрутки. Какие критерии будут учитываться при выборе и как долго продлится программа, пока неясно.
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