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Hyundai запустит беспилотные маршрутные такси

Hyundai запустит беспилотные маршрутные такси

Автопроизводитель Hyundai анонсировал новую программу по тестированию беспилотных маршрутных такси собственной разработки.

Об этом сообщается на сайте компании.

Проект получил название RoboShuttle и начнёт действовать с августа 2021 года.

Тестирование будет проходить в южно-корейском городе Седжон. Чтобы прокатиться на необычном маршрутном такси, пользователям будет нужно заказать автомобиль через специальное приложение, после чего тот определит к какой остановке пользователю лучше подойти, а автомобилю подъехать, и составит самый быстрый маршрут.

Общая длина экспериментального маршрута составляет около 6 километров.

В качестве тестового транспортного средства разработчики выбрали Hyundai H350, который оснастят системами для беспилотного вождения. Правда, для безопасности в кабине будет находиться водитель, готовый в любой момент взять управление на себя.

В ближайшее время компания начнёт выбирать пассажиров, готовых протестировать возможности маршрутки. Какие критерии будут учитываться при выборе и как долго продлится программа, пока неясно.

По материалам 3dnews.ru
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