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На рынке «дополненного человечества» Европы аналитики предсказали бурный рост

На рынке «дополненного человечества» Европы аналитики предсказали бурный рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по так называемому рынку «дополненного человечества» (Augmented Humanity) в Европе до середины текущего десятилетия.

Этот термин охватывает различные современные технологии и устройства, призванные расширить привычный уклад жизни людей. Это системы дополненной и виртуальной реальности, экзоскелеты, всевозможные имплантаты, носимые гаджеты, интерфейсы «мозг — компьютер» и пр.

Аналитики прогнозируют, что европейский рынок Augmented Humanity ожидает бурное развитие. К концу текущего года затраты в данной сфере, как ожидается, превысят $50 млрд. А в 2025-м объём отрасли составит более $100 млрд, то есть возрастёт в два раза.

Аналитики говорят, что в Европе одним из катализаторов сегмента Augmented Humanity станут инвестиции в развитие направлений различных смарт-устройств и всевозможных носимых гаджетов.

В целом, устройства и технологии Augmented Humanity позволяют устранить многие барьеры, улучшить качество жизни и добиться продуктивности труда, которая ранее была недостижима.

По материалам 3dnews.ru
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