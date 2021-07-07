На рынке «дополненного человечества» Европы аналитики предсказали бурный рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по так называемому рынку «дополненного человечества» (Augmented Humanity) в Европе до середины текущего десятилетия.

Этот термин охватывает различные современные технологии и устройства, призванные расширить привычный уклад жизни людей. Это системы дополненной и виртуальной реальности, экзоскелеты, всевозможные имплантаты, носимые гаджеты, интерфейсы «мозг — компьютер» и пр.

Аналитики прогнозируют, что европейский рынок Augmented Humanity ожидает бурное развитие. К концу текущего года затраты в данной сфере, как ожидается, превысят $50 млрд. А в 2025-м объём отрасли составит более $100 млрд, то есть возрастёт в два раза.

Аналитики говорят, что в Европе одним из катализаторов сегмента Augmented Humanity станут инвестиции в развитие направлений различных смарт-устройств и всевозможных носимых гаджетов.

В целом, устройства и технологии Augmented Humanity позволяют устранить многие барьеры, улучшить качество жизни и добиться продуктивности труда, которая ранее была недостижима.