Microsoft анонсировала настоящий холодильник Xbox Mini Fridge (видео)

Компания Microsoft сдержала свое обещание и официально анонсировала холодильник Xbox Mini Fridge. На прошлом игровом мероприятии Xbox&Bethesda Games Showcase команда Xbox подтвердила реальность этого агрегата и даже сообщила сроки выпуска.

Кстати, об интересных инициативах и технологических новинках мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

В рекламном видеоролике Xbox Mini Fridge демонстрируется во всей красе. Видно, что в холодильнике три небольших отсека. В каждом из двух нижних отсеков можно разместить несколько банок пива по 0,3 л вертикально, а на верхней полке – еще пару-тройку горизонтально.

Xbox Mini Fridge станет доступен для покупки к праздничному сезону продаж в конце 2021 года. Цена и другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, осенью 2020 года Microsoft на волне шуток о том, что Xbox Series X напоминает холодильник, на самом деле выпустила такой агрегат. Было выпущено всего три штуки Xbox Series X Fridge. Один такой полноразмерный холодильник получил Snoop Dogg, второй – блогер iJustine, а третий разыграли между сторонниками Xbox.