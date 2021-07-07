Amazon «выкупила» экспертов Facebook для конкуренции с компанией Илона Маска

Всемирно известная корпорация Джеффа Безоса Amazon приобрела команду спутникового Интернета Facebook. Главная цель – составить достойную конкуренцию космической компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Группа из более чем десяти инженеров и ученых из Лос-Анджелеса присоединилась к Amazon еще в апреле. Эту информацию подтвердили официальные представители обеих корпораций. Эта сделка положила конец планам Facebook по спутниковому интернету, в то же время укрепив позиции Amazon.

Соглашение подкрепляет усилия Amazon по разработке спутников LEO, способных обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ к интернету по всему миру. Этот проект оценивают в 10 миллиардов долларов. Помимо привлечения экспертов, Amazon приобрела и некоторую интеллектуальную собственность, созданную этой командой, а также оборудование и помещения. Другие детали сделки пока неизвестны.

Читайте также: SpaceX представила новый дрон для посадки ракет на море

По данным The Information, команда Facebook, которая присоединилась к подразделению Amazon из 500 человек, состоит из физиков и инженеров по аппаратному и программному обеспечению, которые имеют опыт работы с авиационными и беспроводными системами.

Сейчас главными конкурентами Amazon являются: