Производителя вакцин Moderna обвинили в уклонении от уплаты налогов

По данным голландской некоммерческой организации, производитель вакцин Moderna использует Швейцарию и американский штат Делавэр, чтобы избежать уплаты высоких налогов с продаж вакцин. Об этом сообщает издание Politico.eu.

В основе отчета «Исследование транснациональных корпораций» (SOMO) лежит прошлый контракт между Moderna и Европейской комиссией. В нем указано, что ЕС, который заказал сотни миллионов доз вакцины производителя, платит за них швейцарской дочерней компании Moderna Switzerland GmbH, расположенной в Базеле, Швейцария. Страна предлагает налоговые ставки до 13% для иностранных компаний.

«Вероятно, общественность не сможет определить точный доход, который получит Moderna Switzerland GmbH, или увидеть, насколько эффективная налоговая ставка компании даже близка к низкой 13%-й ставке корпоративного налога, установленной в Базеле», – говорится в отчете.

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Делавэр – еще один налоговый рай, где компания владеет 780 патентами. Согласно законодательству США, доход от нематериальных активов, таких как патенты, не облагается налогом.

В отчете эта практика Moderna называется «тройным ударом»: кроме возможности платить небольшие налоги, компания воспользовалась вливанием государственных денег для разработки вакцины, а затем установила высокие цены.

«Существует ощутимая экономическая несправедливость, когда налогоплательщики финансируют разработку продукта только для того, чтобы им продать его обратно со значительной разницей, – говорится в отчете. – Тот факт, что прибыль находится в налоговых убежищах, где она почти наверняка будет облагаться налогом по низкой ставке, если налоги вообще будут взиматься, создает несправедливость».