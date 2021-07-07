В Запорожской области разоблачена схема хищения гранита на 450 млн

Руководитель каменного карьера в Запорожской области подозревается в масштабном хищении гранита.
Сумма госубытков из-за нелегальной добычи составляет 450 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
«Сообщено о подозрении руководителю одного из каменных карьеров по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенного путем взрыва (ч. 4 ст. 240 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, директор предприятия при отсутствии соответствующих разрешительных документов в течение сентября-декабря 2018 года организовал незаконную добычу гранита путем проведения трех массовых взрывов.
Таким образом, было незаконно добыто более 85 тысяч полезных ископаемых общегосударственного значения стоимостью свыше 450 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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