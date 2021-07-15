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Представлен концепт частного поезда с прозрачными вагонами из интеллектуального стекла (фото)

Представлен концепт частного поезда с прозрачными вагонами из интеллектуального стекла (фото)

Французский дизайнер супер-яхт Тьерри Гоген представил концепт частного роскошного поезда с прозрачными вагонами, длиной 400 метров и стоимостью 350 миллионов долларов. Проект уже получил название G-Train.

Проект G-Train задуман как «дворец на рельсах». В каждом из 14 вагонов будут окна и потолки из интеллектуального стекла, которые можно превращать из полупрозрачных в непрозрачные или же складывать в балконы одним щелчком переключателя.

В поезде предусмотрены комнаты для владельца и 18 гостей, вагон-ресторан, дендрарий и большой салон для приемов.

Если на проект G-Train будет найден покупатель, готовый оплатить работу, его создание займет около 2 лет.

По словам дизайнера, он ведет переговоры с британской инженерной фирмой Eckersley O’Callaghan, производителем стекла Saint-Gobain, швейцарским производителем поездов Stadler и охранной компанией Marine Guard.

Как добавил Гоген, состав будет изготовлен по индивидуальному заказу для «одного необычного владельца».

«Это не просто пассажирский поезд. Владелец, каким мы себе его представляем, — тот, кто осознает уникальность проекта и понимает, что имеет дело не просто с транспортом. Задача этого поезда не добраться из пункта, А в пункт Б максимально быстро. Путешествие — это не скорость. Речь о том, чтобы как раз не торопиться, потому что время — это единственное наше сокровище», — отмечает Гоген.

По материалам Build Portal
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