Apple увеличит производство iPhone на 20% в этом году

Американская Apple призвала своих поставщиков выпустить в этом году 90 млн новых iPhone, что на 20% выше показателя последних лет.

Как сообщает Bloomberg, технологический гигант в последние годы поддерживал стабильный уровень продаж – около 75 млн смартфонов в период с момента запуска девайса и до конца года. Повышенный прогноз на 2021 год предполагает, что компания рассчитывает, что вакцинация против COVID-19 вызовет дополнительный спрос. Один из источников издания рассказал, что основным фактором увеличения заказа Apple является удар, нанесенный американскими санкциями бизнесу китайской Huawei.

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У новых iPhone, как сообщается, будет больше обновлений, чем у прошлогоднего iPhone 12. Упор будет сделан на улучшение процессора, камеры и дисплея, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Apple планирует обновить все свои нынешние модели. Ожидается, что все смартфоны под кодовыми названиями D16, D17, D63 и D64 будут анонсированы в сентябре.

Хотя дизайн новых моделей Apple в значительной степени останется неизменным, компания планирует уменьшить размер передней камеры и слота для личного сенсора разблокировки.

Источники издания также сообщили, что хотя Apple и призвала своих субподрядчиков выпустить до 90 млн единиц, их фактическое количество может быть на несколько миллионов ниже запланированного.

Собеседники Bloomberg также указали, что глобальный дефицит чипов усложняет работу в ряде отраслей по всему миру, но, как ожидается, не повлияет на производство будущих моделей iPhone.