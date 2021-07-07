Суд открыл дело о банкротстве автобусного завода «Богдан»

13 июля 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство в деле № 908/1721/21 о банкротстве Дочернего предприятия «Автобусный завод «Богдан».

По данным госреестра, основатель этой компании — Дочернее предприятие «Автосборочный завод № 2» Публичного акционерного общества «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

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Как сообщалось ранее, 6 июля 2021 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» и открыл ликвидационную процедуру (дело № 904/6691/20).

Как пишет finbalance, «Саревин Инвестментс ЛТД», ПАО «ЗНВКІФ «БРИЗ», от имени которого действует ООО «КУА «Фьюжн Капитал Партнерз», ООО «Автомобильная группа «Богдан» прослеживается связь с должником, который входит в корпорацию «Богдан» Олега Гладковского (был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко; О. Гладковский и П. Порошенко — давние бизнес-партнеры; как минимум ранее П. Порошенко был совладельцем корпорации «Богдан»).

Сын и отец О. Гладковского являются миноритарными акционерами «Международного инвестиционного банка» (мажоритарий финучреждения — П. Порошенко). Инвестфонд «БРИЗ» через О.Гладковского, его партнеров и родственные структуры тоже связан с «Богдан Моторс». Как и ООО «Автомобильная группа «Богдан».