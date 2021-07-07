Межбанк: аукцион ОВГЗ и «коварные» иностранцы

Валютные торги 13 июля прошли в два этапа.

На первом (приблизительно до 14 часов) — прошла основная часть сделок без особого разброса котировок. Покупатели и продавцы быстро находили компромисс по курсу. И при этом, коридор от 27,30 до 27,335 гривен за доллар — устраивал всех. Нерезиденты также периодически «светились» в этот период с продажами валюты и явно торопились.

На втором (после обеда и до окончания активной фазы сессии) — выход такого покупателя, как Ситибанк, спровоцировал кратковременный рост курса до 27,33/27,35 гривен. Но как только он закрыл свои операции и ушел с рынка — доллар немедленно просел до практически утренних значений 27,30/27,32 уже до самого конца сессии.

НБУ интервенций не проводил, а спекулянты оживились лишь в период кратковременного роста спроса во второй половине дня. Все остальное время они были вынуждены достаточно пассивно работать только в формате «в две стороны» без особых попыток раскачать котировки.

Как мы и писали в своем утреннем прогнозе — результаты аукциона по размещению ОВГЗ оказались более позитивными для чиновников, нежели предыдущие. Было продано облигаций на 9,88 млрд гривен в эквиваленте с доходностью по гривневым бумагам от 10,99% до 12,59% годовых и долларовых на $ 65,3 млн с доходностью 3,7% годовых. Подобные суммы расчетов с Минфином, даже с учетом предстоящих погашений процентов по гривневым бумагам 14-го июля и по долларовым 15-го июля — окажут достаточно существенное влияние на поведение ресурсного и валютного рынков уже завтра.

Ход торгов:

С самого утра котировки пошли вверх за счет небольшого роста спроса на валюту. И к 11:00 доллар вырос со стартовых 27,285/27,305 до 27,30/27,32 гривен.

Затем на торги вышло достаточное количество продавцов и доллар находился в пределах коридора 27,315 -27,335 гривен почти до конца обеда.

Но выход Ситибанка с покупкой на время нарушил это хрупкое равновесие и к 15 часам доллар кратковременно вырос до 27,33/27,35. Как только иностранец ушел — котировки вернулись к отметке 27,30/27,32 уже до самого завершения сессии.

Главные события 13 июля на валютном рынке:

Доллар за день вырос с утренних 27,285/27,305 гривен до 27,30/27,32.

Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,3192 гривен, а официальный курс на 14 июля 2021 года установлен на уровне 27,3216 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,30 / 27,32

евро — 32,27 / 32,29

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1822 / 1,1824

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