В Google Meet ограничили бесплатные групповые звонки

С началом пандемии COVID-19 Google сняла ограничение времени групповых вызовов для бесплатных тарифных планов, а затем несколько раз продлевала эту возможность бесплатного общения.

Но как отмечает инсайдер с ником 9to5google, теперь компания возвращает ограничения для обычных пользователей, и звонки с 3 и более участниками ограничены максимум 60 минутами.

Что это значит:

Теперь пользователи Google Meet с бесплатным тарифным планом через 55 минут разговора получают уведомление о том, что звонок скоро закончится.

Чтобы продлить звонок, администратор разговора должен обновить тарифный план своей учетной записи Google, иначе звонок завершится ровно через 60 минут.

При этом индивидуальные звонки для двоих людей могут продолжаться до 24 часов на бесплатных и корпоративных аккаунтах.

Тарифный план необходимый для длительных групповых разговоров — это Workspace Individual, подписка с которым стоит $9,99 в месяц и пока доступен только в пяти странах ( США , Канада, Мексика, Бразилия и Япония).

На практике большинству пользователей подходит безлимитная продолжительность индивидуального разговора, но групповое ограничение может раздражать, поскольку рабочие совещания или семейные звонки часто занимают более 60 минут.