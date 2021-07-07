В Google Meet ограничили бесплатные групповые звонки

С началом пандемии COVID-19 Google сняла ограничение времени групповых вызовов для бесплатных тарифных планов, а затем несколько раз продлевала эту возможность бесплатного общения.
Но как отмечает инсайдер с ником 9to5google, теперь компания возвращает ограничения для обычных пользователей, и звонки с 3 и более участниками ограничены максимум 60 минутами.
Что это значит:
На практике большинству пользователей подходит безлимитная продолжительность индивидуального разговора, но групповое ограничение может раздражать, поскольку рабочие совещания или семейные звонки часто занимают более 60 минут.
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