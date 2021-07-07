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В Google Meet ограничили бесплатные групповые звонки

В Google Meet ограничили бесплатные групповые звонки

С началом пандемии COVID-19 Google сняла ограничение времени групповых вызовов для бесплатных тарифных планов, а затем несколько раз продлевала эту возможность бесплатного общения.

Но как отмечает инсайдер с ником 9to5google, теперь компания возвращает ограничения для обычных пользователей, и звонки с 3 и более участниками ограничены максимум 60 минутами.

Что это значит:

  • Теперь пользователи Google Meet с бесплатным тарифным планом через 55 минут разговора получают уведомление о том, что звонок скоро закончится.
  • Чтобы продлить звонок, администратор разговора должен обновить тарифный план своей учетной записи Google, иначе звонок завершится ровно через 60 минут.
  • При этом индивидуальные звонки для двоих людей могут продолжаться до 24 часов на бесплатных и корпоративных аккаунтах.
  • Тарифный план необходимый для длительных групповых разговоров — это Workspace Individual, подписка с которым стоит $9,99 в месяц и пока доступен только в пяти странах (США, Канада, Мексика, Бразилия и Япония).

На практике большинству пользователей подходит безлимитная продолжительность индивидуального разговора, но групповое ограничение может раздражать, поскольку рабочие совещания или семейные звонки часто занимают более 60 минут.

По материалам ain.ua
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