Audi готовит три новых концепта электромобилей

В течение ближайшего года компания Audi официально представит три своих новых концепта, которые покажут, какими будут автомобили с автономной системой управления.

В частности, Audi в ближайшие месяцы представит публике концепты Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere с автономной системой вождения. Это электрические седан, кроссовер и купе.

Руководитель отдела продаж компании Audi Хенрик Вендерс заявил, что эти три концепта разработаны, чтобы обеспечить уникальный первоклассный опыт.

Напомним, немецкий автопроизводитель Audi планирует полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году и рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа не позднее 2050 года.

С 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями — более 20 моделей электромобилей.

Справка Finance.ua:

Audi стремится перейти на полностью электрическую линейку автомобилей раньше своих основных конкурентов BMW и Mercedes-Benz.

BMW ожидает, что к 2030 году половина ее продаж будет приходиться на полностью электрические модели.