Audi готовит три новых концепта электромобилей

В течение ближайшего года компания Audi официально представит три своих новых концепта, которые покажут, какими будут автомобили с автономной системой управления.
В частности, Audi в ближайшие месяцы представит публике концепты Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere с автономной системой вождения. Это электрические седан, кроссовер и купе.
Руководитель отдела продаж компании Audi Хенрик Вендерс заявил, что эти три концепта разработаны, чтобы обеспечить уникальный первоклассный опыт.
Напомним, немецкий автопроизводитель Audi планирует полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2033 году и рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа не позднее 2050 года.
С 2026 года Audi планирует выпускать на мировой рынок только автомобили с электродвигателями — более 20 моделей электромобилей.
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