SpaceX представила новый дрон для посадки ракет в море

Флот дронов, используемых SpaceX для ловли падающих ракет, теперь имеет третий автономный корабль, причудливо названный «Недостаток гравитации».
В пятницу (9 июля) основатель Илон Маск представил новейшую плавающую ракетную посадочную площадку в Twitter вместе с драматическим видео с летающего дрона, кружащего над кораблем.
«Автономный дрон SpaceX, Недостаток гравитации», — лаконично написал Маск в своем посте.
Позже он добавил, что дрон-корабль полностью автоматизирован, и для его вывода в Атлантический океан рядом с типичной стартовой площадкой SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде не требуется буксир.
Новый дрон будет поставлен на месте во Флориде, чтобы поддержать атлантические запуски Falcon Heavy и флагманский ракету SpaceX, на Falcon 9, который регулярно посылает широкополосные спутники Starlink на орбиту, астронавтов и грузы на Международную космическую станцию.
«Недостаток гравитации» (ASOG) заменит давно работающий дрон-корабль под названием «Конечно, я все еще люблю тебя», который поддерживает запуски в Атлантике с 2015 года.
Отметим, что SpaceX наращивает запуски своих спутников Starlink в Калифорнии, требуя дополнительной поддержки дронов, чтобы поймать многоразовые ступени своих ракет.
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