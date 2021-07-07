В мобильных сетях Украины планируют установить «антишпионские фильтры»

Государственная служба специальной связи и защиты информации разработала специальный приказ, где предлагается установить в украинских мобильных сетях специальные фильтры, которые будут защищать звонки от действий шпионов.
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.
По информации ведомства, соответствующий проект был разработан еще в 2017 году. Документу предшествовало письмо от заместителя секретаря СНБО.
Целью проекта является предотвращение несанкционированного вмешательства в работу или использованию телекоммуникационных сетей.
Согласно документу, техническое средство, которое будет осуществлять мониторинг связи, должно иметь возможность отслеживать весь трафик (международный, национальный).
Приказ не будет касаться мобильного интернета или услуг связи, речь идет о сигнальном трафике внутри мобильных сетей.
То есть хакеры могут получить контроль над гаджетом того или иного лица, используя сигнальный трафик и так называемые СМС нулевого уровня.
Таким образом, устройство будет заполнено невидимыми СМС-сообщениями, и абонент об этом не узнает.
Кроме этого, отмечена необходимость накапливать и сохранять статистические данные для получения информации о качестве работы сети, анализа проблем, выявления и анализа подозрительной или вредоносной активности.
В частности, должна быть обеспечена возможность накопления и хранения трафика за последние 7 дней.
Так, в случае обнаружения шпионского вмешательства в работу телекоммуникационной сети должна быть обеспечена возможность хранения связанного с событием трафика до 30 суток.
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