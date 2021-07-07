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Tesla начнет поставки китайской Model Y в Европу в ближайшие недели

Tesla начнет поставки китайской Model Y в Европу в ближайшие недели

Американский производитель электромобилей Tesla начнет поставки Model Y китайского производства в Европу в течение нескольких недель. Как сообщает Automotive News Europe, первые автомобили поедут в Германию.

Указанные электромобили будут собираться на заводе Tesla в Шанхае.

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Автопроизводитель планировал начать производство Model Y на своем заводе недалеко от Берлина в июле, однако завершение строительства завода было отложено до конца этого или начала следующего года.

Издание отмечает, что Model Y будет конкурировать с моделями внедорожников премиум-класса, в то время как продажи электромобилей в Европе продолжают быстро расти.

Напомним: Tesla планирует ежегодно производить 500 000 электромобилей Model Y и Model 3 на заводе в Германии. Пока компания не получила окончательного разрешения на строительство из-за многочисленных протестов и судебных исков со стороны экологических групп.

По материалам Mind
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