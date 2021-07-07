Межбанк: чего ждать от валюты и рынка

Во вторник на поведение валютного рынка будут влиять два основных фактора.
Во-первых, продолжит работать главный фактор — необходимость обеспечения финансирования своей текущей хозяйственной деятельности клиентами. Курс относительно стабилен, особых перекосов спроса и предложения не наблюдается и объем статистики торгов во многом зависит от действий самых крупных игроков на межбанке. Госкомпании, которые привлекли недавно внешние заимствования, постепенно их распродают на межбанке для проведения своих гривневых расчетов. И это создает определенную психологическую поддержку гривне, так как все знают, что валюта на рынке есть и особо переживать по поводу недостатка предложения явно не стоит. Кроме госкомпаний, активно «светятся» на межбанке в роли продавцов и крупнейшие аграрии с металлургами. Они традиционно остаются стабильными поставщиками валюты на торгах. Но дешево продавать валюту никто не хочет и поэтому противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов продолжает оставаться одним из самых главных факторов, влияющих на курсообразование в течение сессии.
Во-вторых, сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. По состоянию на 9:00 13 июля Минфин планирует продавать гривневые бумаги на 105 дней (с ограничением по сумме на 500 млн грн), на 371 и 497 дней (с ограничением по сумме по 2 млрд гривен каждых) и без ограничения на 770, 1085 и 1764 дня. А также долларовые ОВГЗ на 344 дня без каких-либо ограничений. После общения с потенциальными участниками сегодняшнего аукциона, мы оставляем в силе свой прогноз по его объемам размещения в гривневом эквиваленте в пределах от 6,1 до 9,3 млрд гривен с доходностью по гривневым бумагам от 8,5% до 12,6% годовых в зависимости от сроков обращения облигаций и по долларовым в пределах 3,7% годовых. Результаты аукциона повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков сегодня и завтра, когда предстоят расчеты инвесторов с Минфином по этим операциям.
Нацбанк снова постарается в ход торгов не вмешиваться, но при наличии избытка предложения доллара — выйдет с интервенцией по его покупке.
Не особо изменится расклад сил и для спекулянтов. Особого заработка для них сегодня явно не намечается. Летнее затишье на фоне относительно стабильного предложения валюты со стороны экспортеров и госкорпораций, а также периодически «нерезидентские» вливания валюты под операции с ОВГЗ — дают сейчас спекулянтам очень немного шансов для раскачки котировок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, 13 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,20−27,37 грн, евро — коридор 32,20−32,50 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,29 / 27,31
евро — 33,37 / 32,39
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