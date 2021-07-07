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Межбанк: понедельник был более успешным для гривны

Межбанк: понедельник был более успешным для гривны

Фактор летнего снижения деловой активности оказывает свое влияние на поведение межбанка. И хотя объем сделок по Bloomberg сегодня превысил отметку в $ 100 млн — это был бы явно не предел, если бы не ограниченный спрос на валюту.

По факту, продавцы были готовы продать и больше, но по более «интересному» для себя курсу свыше уровня в 27,30−27,32 гривны за доллар. А вот желающих купить по такой цене уже после обеда было совсем немного, хотя и дешевле отдавать продавцы тоже не особо спешили. Так в пределах коридора 27,28−27,32 гривен и прошла основная часть сделок понедельника.

Нацбанку не пришлось выходить на торги с интервенцией, а спекулянты после нескольких попыток в середине дня хоть как-то «качнуть» курс — быстро успокоились. И уже все оставшееся время довольствовались работой в формате «в две стороны». Но и на этом сегодня они тоже много не заработали.

Ход торгов:

С самого утра котировки доллара начали проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел с утренних 27,29/27,31 до 27,27/27,29 гривен, но затем начал постепенно возвращать себе утраченные позиции за счет выхода основной части покупателей. В итоге, к 12 часам доллар вырос до 27,28/27,30 гривен, а к обеду подрос еще — до 27,30/27,32.

Но желающих покупать по этим котировкам уже было немного. И после обеда котировки начали постепенно проседать до 27,285/27,305 к 14 часам и до 27,28/27,30 к 15:00. Этот уровень, судя по всему, устраивал уже всех и поэтому в этих пределах курс продержался уже до самого завершения сессии.

Главные события 12 июля на валютном рынке:

  • Доллар за день просел с утренних 27,29/27,31 гривен до 27,28/27,30.
  • Нацбанк сегодня на рынок не выходил.
  • Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,2841 гривен, а официальный курс на 13 июля 2021 года установлен на уровне 27,2904 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28 / 27,30
евро — 32,36 / 32,38

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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