Межбанк: понедельник был более успешным для гривны

Фактор летнего снижения деловой активности оказывает свое влияние на поведение межбанка. И хотя объем сделок по Bloomberg сегодня превысил отметку в $ 100 млн — это был бы явно не предел, если бы не ограниченный спрос на валюту.
По факту, продавцы были готовы продать и больше, но по более «интересному» для себя курсу свыше уровня в 27,30−27,32 гривны за доллар. А вот желающих купить по такой цене уже после обеда было совсем немного, хотя и дешевле отдавать продавцы тоже не особо спешили. Так в пределах коридора 27,28−27,32 гривен и прошла основная часть сделок понедельника.
Нацбанку не пришлось выходить на торги с интервенцией, а спекулянты после нескольких попыток в середине дня хоть как-то «качнуть» курс — быстро успокоились. И уже все оставшееся время довольствовались работой в формате «в две стороны». Но и на этом сегодня они тоже много не заработали.
Ход торгов:
С самого утра котировки доллара начали проседать за счет превышения предложения над спросом. К 11:00 доллар подешевел с утренних 27,29/27,31 до 27,27/27,29 гривен, но затем начал постепенно возвращать себе утраченные позиции за счет выхода основной части покупателей. В итоге, к 12 часам доллар вырос до 27,28/27,30 гривен, а к обеду подрос еще — до 27,30/27,32.
Но желающих покупать по этим котировкам уже было немного. И после обеда котировки начали постепенно проседать до 27,285/27,305 к 14 часам и до 27,28/27,30 к 15:00. Этот уровень, судя по всему, устраивал уже всех и поэтому в этих пределах курс продержался уже до самого завершения сессии.
Главные события 12 июля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,28 / 27,30
евро — 32,36 / 32,38
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1873 / 1,1875
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме3 ч. назад - 1494 7
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 496 7
Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – Резников3 ч. назад - 224 3
Вакцина от Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации — Минздрав6 ч. назад - 851 3
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грн9 ч. назад - 537 3
Кому повысят пенсии с 2022 года11 ч. назад - 4733 1
Bitcoin предрекли обвал на 80%8 ч. назад - 1948 1
Мошенники за три часа перевыпустили SIM и сняли деньги с карты: украинец рассказал о схеме3 ч. назад - 1494 7
В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости9 ч. назад - 1400
Ипотека ценой жизни. Схема дешевой покупки недвижимости стала популярной во время пандемии7 ч. назад - 1043 1
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет8 ч. назад - 142 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1021 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1662 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 777 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1500 1