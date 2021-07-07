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«Укрзализныця» продает непрофильные активы на минимум 42 миллиона

«Укрзализныця» продает непрофильные активы на минимум 42 миллиона

АО «Укрзализныця» выставила на аукционы первые 22 объекта непрофильных активов, их общая стартовая стоимость составляет 42 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на слова в.и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.

Он отметил, что Укрзализныця выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.

«Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно вырастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их пересмотреть», — убежден Юрик.

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Компания планирует также изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах.

По материалам Економічна Правда
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