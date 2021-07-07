«Укрзализныця» продает непрофильные активы на минимум 42 миллиона

АО «Укрзализныця» выставила на аукционы первые 22 объекта непрофильных активов, их общая стартовая стоимость составляет 42 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ со ссылкой на слова в.и.о. председателя правления компании Ивана Юрика.
Он отметил, что Укрзализныця выставит на продажу 11 зданий и 11 нежилых помещений, расположенных в городах Киев, Львов, Днепр, Кривой Рог, Синельниково, Смела и Чоп.
«Общая стартовая цена объектов составляет около 42 млн грн, но мы уверены, что она существенно вырастет за счет конкуренции в ходе торгов. Все объекты, предложенные к продаже, находятся в привлекательных для ведения бизнеса местах, потенциальные покупатели смогут лично их пересмотреть», — убежден Юрик.
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Компания планирует также изучить спрос на такие объекты и понять реальную заинтересованность покупателей для использования опыта в дальнейших продажах.
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