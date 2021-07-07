Солнечные электростанции обяжут установить на всех домах Берлина

В Берлине с 1 января 2023 года на всех новых зданиях, а также крышах после капитального ремонта в старых зданиях должны устанавливаться солнечные электростанции. Фотоэлектрические системы должны будут покрывать не менее 30% чистой площади крыши.
Такое решение в рамках перехода ЕС на зеленую энергию приняла палата представителей парламента Берлина.
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В качестве альтернативы определены различные минимальные требования для жилых домов:
Для нарушителей вводится система штрафов. Любой, кто нарушает обязательство по установке солнечных электростанций, должен заплатить до 5000 евро, если это дом на одну или две семьи.
Для многоквартирных домов штрафы могут доходить до 25 тыс. евро, а для нежилых зданий – до 50 тыс. евро.
Берлин планирует обеспечивать 25% потребностей столицы в электроэнергии с помощью солнечной энергии не позднее 2050 года. Для этого потребуется 4,4 ГВт солнечных электростанций.
Берлинское коммунальное предприятие (Berliner Stadtwerke) будет содействовать в установке фотоэлектрических систем. Инвестиционный банк Берлина (Investitionsbank Berlin) должен разработать дополнительную программу финансового стимулирования в форме инвестиционных грантов и ссуд.
Основная цель – побудить владельцев существующих зданий, не нуждающихся в ремонте крыш, установить фотоэлектрические системы.
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