Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне изменился разнонаправленно и незначительно.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,41 до 27,32 грн (-0,3%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,30/27,32 до 27,29/27,31 (-0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,15/27,37 до 27,16/27,37 (+0,04%/—).
При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, подобная недельная динамика свидетельствует о временном равновесии курса доллара к гривне на нынешних уровнях.
«На начавшейся неделе мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,2/27,4 грн», — говорит Иосуб.
Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на текущей неделе начнутся первые налоговые платежи в украинский бюджет, что может привести к росту предложения иностранных валют со стороны экспортеров.
«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США возобновит падение к уровню 27,45. Евро, судя по всему, вырастет до отметки 32,58», — прогнозирует эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опросВчера, 21:23 - 380 5
До 80 тысяч гривен в месяц: самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеВчера, 12:32 - 11826 4
Не только цифровой COVID-сертификат: как вакцинированным украинцам путешествовать по мируВчера, 07:45 - 1108 4
Глава Госаудитслужбы: из «ковидного фонда» исчезли 124 млн грн5 ч. назад - 316 3
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1161 3
Кому повысят пенсии с 2022 года6 ч. назад - 2381 1
Названы города мира с самым быстрым ростом цен на жильеВчера, 17:00 - 1576 1
За 2 года спрос на квалифицированных IT-специалистов вырос вдвоеВчера, 14:48 - 1161 3
Bitcoin предрекли обвал на 80%3 ч. назад - 1121
В Украине намерены изменить правила объединения объектов недвижимости4 ч. назад - 885
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет4 ч. назад - 89 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 972 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1644 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 761 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1482 1