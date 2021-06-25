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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне изменился разнонаправленно и незначительно.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,41 до 27,32 грн (-0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,30/27,32 до 27,29/27,31 (-0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,15/27,37 до 27,16/27,37 (+0,04%/—).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, подобная недельная динамика свидетельствует о временном равновесии курса доллара к гривне на нынешних уровнях.

«На начавшейся неделе мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,3 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 27,2/27,4 грн», — говорит Иосуб.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на текущей неделе начнутся первые налоговые платежи в украинский бюджет, что может привести к росту предложения иностранных валют со стороны экспортеров.

«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США возобновит падение к уровню 27,45. Евро, судя по всему, вырастет до отметки 32,58», — прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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