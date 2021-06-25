Межбанк: ждать ли сегодня сюрпризов по курсу

Несмотря на фактор летнего снижения деловой активности, этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно активно и интересно.

С одной стороны, сработает фактор необходимости закрытия текущих операций клиентов. На фоне роста внутренних цен, металлурги и аграрии сейчас активно закрывают свои текущие хозяйственные затраты на опасениях их дальнейшего роста. При относительно стабильном курсе им просто не имеет смысла придерживать валютную выручку. Это позитивный момент для гривны. Противостояние курсовых интересов крупных игроков сегодня будет одним из самых главных факторов, влияющих на курсообразование.

С другой стороны, завтра очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Последние аукционы не очень обрадовали чиновников на фоне предстоящих погашений предыдущих выпусков облигаций и часть инвесторов надеется на большую их щедрость в части доходности 13 июля. Пока Минфин планирует продавать гривневые бумаги на 105 дней (с ограничением по сумме на 500 млн грн), на 371 и 497 дней (с ограничением по сумме по 2 млрд гривен каждых) и без ограничения на 770, 1085 и 1764 дня. А также долларовые ОВГЗ на 344 дня без каких-либо ограничений. Но после консультаций с первичными дилерами чиновники могут и изменить перечень предлагаемых бумаг. По нашим данным, есть часть крупных инвесторов, которые готовы активно покупать гривневые облигации и весь вопрос в их доходности. Торг в части доходности между потенциальными инвесторами и Минфином продолжится и на этом аукционе. По нашим прогнозам, объемы размещения составят в гривневом эквиваленте от 6,1 до 9,3 млрд гривен и это повлияет на поведение ресурсного и валютного рынков в ближайшие три дня. Часть нерезидентов будет подбирать день для продажи своей валюты по наиболее выгодному для них курсу, чтобы войти в новые гривневые облигации.

При выходе на рынок госкорпораций, которые недавно привлекли по украинским меркам большие суммы заимствований — скорее всего мы увидим на межбанке и Нацбанк, который и будет главным покупателем этой валюты для пополнения золотовалютных резервов. Если же особых перекосов спроса и предложения не будет – НБУ предпочтет роль наблюдателя и проводить интервенции не станет.

Спекулянтам, при текущем раскладе на межбанке — пока не удастся особо раскачать котировки и они ограничатся работой в формате «в две стороны».

Котировки межбанка, по нашим расчетам 12 июля будут в пределах: доллар — коридор 27,22−27,38 грн, евро — коридор 32,20−32,55 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,27 / 27,29

евро — 32,37 / 32,39

Курсы валют на Межбанке

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