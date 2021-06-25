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Нефть дешевеет на фоне опасений относительно восстановления мировой экономики

Нефть дешевеет на фоне опасений относительно восстановления мировой экономики

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 75,37 доллара за баррель.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:26, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,24%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 74,41 доллара за баррель, потеряв 0,20%.

Фьючерсы на нефть упали в понедельник, поскольку опасения по поводу замедления роста мировой экономики перевесили перспективы сокращения предложения после того, как переговоры между ключевыми производителями о повышении добычи в ближайшие месяцы зашли в тупик, пишет Reuters.

Распространение вариантов коронавируса и неравный доступ к вакцинам угрожают восстановлению мировой экономики, предупредили в субботу финансовые руководители крупных экономик G20.

По материалам УНН
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