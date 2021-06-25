Межбанк: пятница закончилась ослаблением курса гривны

В последний рабочий день недели, пятницу, 9 июля торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,28/27,30 UAH/USD, после чего взяли курс на повышение. По состоянию на 10:35 курс доллара на Межбанке поднялся к отметке 27,31/27,33 UAH/USD.
После незначительного колебания в 10:40, когда «зеленый» потерял в стоимости одну копейку, он вернулся к предыдущему показателю в 27,31/27,33 UAH/USD и продержался на таком уровне до 13:55.
В 13:59 доллар сумел отвоевать одну копейку и повысился до уровня 27,32/27,34 UAH/USD, однако уже в 14:30 снова стоил 27,31/27,33 UAH/USD.
По состоянию на 16:05 котировки доллара снизились еще больше и оказались в указанный час на отметке 27,30 /27,33 UAH/USD. Такие котировки продержались до конца сессии.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,30 / 27,33
евро — 32,38 / 32,42
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1862 / 1,1864
Курсы валют на Межбанке
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