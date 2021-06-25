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С начала месяца банки сократили ОВГЗ-портфель на 3,5 млрд гривен

С начала месяца банки сократили ОВГЗ-портфель на 3,5 млрд гривен

С начала июля объем облигаций внутреннего госзайма в собственности юрлиц вырос на 312,2 млн гривен, тогда как банки за треть месяца сократили ОВГЗ-портфель на 3,5 млрд гривен.

Объем госбумаг в обращении с начала июля сократился на 3,7 млрд гривен и по состоянию на 9 июля составляет 989,7 млрд гривен, сообщают в Нацбанке.

Наибольшее сокращение ОВГЗ-портфеля в первые дни месяца было зафиксировано со стороны украинских банков: финучреждения сократили вложения в облигации до 498 млрд гривен (-3,5 млрд гривен с начала июля).

Также заметно уменьшился объем облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов: ОВГЗ-портфель нерезидентов в этом месяце сократился на 302,7 млн гривен – до 108,8 млрд гривен.

Население также выходит из ОВГЗ: в июле физлица уменьшили портфель облигаций на 150,6 млн гривен – до 17,8 млрд гривен. Территориальные общины, в свою очередь, сократили вложения в госбумаги до нуля: -60,1 млн гривен с начала месяца.

При этом ОВГЗ-портфель НБУ остается на уровне 317,3 млрд гривен, тогда как объем облигаций внутреннего госзайма в собственности юрлиц вырос на 312,2 млн гривен и достиг 47,75 млрд гривен.

По материалам Banker.ua
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