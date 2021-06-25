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В Украине представили сервис для уплаты штрафов за нарушение ПДД на уровне крупных компаний

В Украине представили сервис для уплаты штрафов за нарушение ПДД на уровне крупных компаний

Активисты Штрафы UA призвали бизнес в Украине ответственно относиться к уплате штрафов, а также контролировать уровень безопасного вождения своих сотрудников.

«На сегодня в Украине 12,9 тысяч компаний. Многие из них имеют автопарк более 10 транспортных средств. И только 4% предприятий пытаются контролировать нарушения ПДД, а еще меньше принимают превентивные меры для повышения уровня безопасного вождения. В то же время бизнес не обеспокоен нарушениями и штрафами до тех пор, пока не наступает кризисная ситуация», – отмечают авторы обращения.

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Компания предложила социально-ответственным бизнесам воспользоваться их IT-решением для того, чтобы отслеживать нарушителей в своих компаниях и контролировать статус штрафов.

Сервис представляет собой комплекс администрирования штрафов ПДД – от информирования, оплаты и до погашения.

По словам активистов, сейчас в украинских компаниях за нарушение ПДД отвечает директор, а не водитель. И чаще всего в компаниях считают, что проще заплатить, чем найти системное решение.

«Необходимо брать пример с международных корпораций. У большинства из них на сегодня есть должность, в обязанности которой входит курирование культуры вождения, а уровень безопасности вождения является одним из KPI для сотрудников», – говорит Таисия Юрздицкая, руководитель Штрафы UA для бизнеса.

По материалам НВ
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