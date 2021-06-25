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Укроборонпром нарастил производство на 20%

Укроборонпром нарастил производство на 20%

Объемы производства на предприятиях государственного концерна Укроборонпром в январе — июне 2021 года выросли на 19,5% – до 16,6 млрд гривен по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Об этом сообщается на его сайте в пятницу, 9 июля.

В первом полугодии предприятия концерна произвели, модернизировали и отремонтировали авиатехники и оборудования на 44,6% больше, чем за тот же период 2020 года — на сумму 7,8 млрд грн, высокоточного оружия и боеприпасов на 33,6% больше — на 3,1 млрд грн, систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов почти на 24% больше — на 1,5 млрд грн, бронетанковой техники на 0,7% больше — на сумму 2,9 млрд грн.

В то же время, предприятия военно-морской техники хоть и перевыполнили план на 18,6%, но объемы производства по сравнению с январем — июнем прошлого года составили 62%, или 1,3 млрд грн.

«Фактические показатели производства по всем направлениям превысили плановые. Это свидетельствует об эффективном планировании производственной деятельности концерна. Также следует отметить, что указанное было достигнуто несмотря на то, что возможность контрактации в рамках гособоронзаказа-2021 до сих пор затруднена», — заявил глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

По материалам Корреспондент.net
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