WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая модернизирует отправку превью ссылок в чатах.

Об этом сообщает Android Police.

Благодаря обновлению пользователи смогут видеть значительно больше превью ссылок с гораздо большим количеством информации, чем раньше.

Сейчас же WhatsApp ограничивает превью ссылок до 4-5 строк информации, а иногда даже вовсе без дополнительной информации.



Фото с сайта androidpolice.com

Отмечается, что у конкурента Telegram превью ссылок состоит из значительно большего количества текста и даже вместит фотографию. Это позволяет пользователям мессенджера получить более четкую карантину о самой ссылке.

Пока не известно, когда новая функция будет доступна для пользователей.