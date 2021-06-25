WhatsApp разрабатывает новую функцию

Мессенджер WhatsApp работает над разработкой новой функции, которая модернизирует отправку превью ссылок в чатах.
Об этом сообщает Android Police.
Благодаря обновлению пользователи смогут видеть значительно больше превью ссылок с гораздо большим количеством информации, чем раньше.
Сейчас же WhatsApp ограничивает превью ссылок до 4-5 строк информации, а иногда даже вовсе без дополнительной информации.
Фото с сайта androidpolice.com
Отмечается, что у конкурента Telegram превью ссылок состоит из значительно большего количества текста и даже вместит фотографию. Это позволяет пользователям мессенджера получить более четкую карантину о самой ссылке.
Пока не известно, когда новая функция будет доступна для пользователей.
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