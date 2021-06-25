В Украине временно прекратили оформление паспортов в отдельных подразделениях ГМС

В Украине – временные задержки при оформлении документов в отдельных подразделениях Государственной миграционной службы, из-за технических неисправностей на каналах связи и оборудовании Миграционной службы.

Об этом сообщают в пресс-службе ГМС Украины.

«К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы», – сказано в сообщении.

Если были в электронной очереди. Гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова.

«Мы обеспечим им подачу документов в ближайшее время без новой записи в очередь», – добавляют в Миграционной службе.

Также сообщают, что как только неисправности будут полностью устранены – безотлагательно проинформируют дополнительно.