Jeep представил новый Grand Cherokee с электроприводом (фото)

Американская компания в рамках виртуальной пресс-конференции показала фото гибридного внедорожника Jeep Grand Cherokee.

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В ходе виртуальной пресс-конференции EV Day 2021, которая состоялась вчера, 8 июля, компания Jeep показала первые фотографии модифицированного гибридного варианта Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 года.

Пятое поколение модели официально дебютирует на Нью-Йоркском автосалоне 2021 года. В рамках мероприятия посетителям будет доступен для просмотра весь модельный ряд семейства Grand Cherokee.

Легендарная модель на протяжении 30 лет получала лучшие отзывы со стороны участников рынка. За все время в мире было продано более 7 миллионов экземпляров. Новая модель является следующим шагом на пути расширения использования электрической тяги.

Гибридный внедорожник Jeep Grand Cherokee 4xe укрепит концепцию бренда «Нулевые выбросы, 100% свободы». Изменения происходят в год 80-летнего юбилея марки и станут синонимом новаторства и успеха.