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Здание банка «Аркада» не смогли продать даже после снижения цены на 30%

Здание банка «Аркада» не смогли продать даже после снижения цены на 30%

Аукцион по продаже главного офиса обанкротившегося банка «Аркада» 7 июля в очередной раз не состоялся, о чем свидетельствуют данные в системе «Прозорро.Продажи», равно как и сообщение самого ликвидируемого финучреждения.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставлял этот актив на торги со стартовой ценой 428,2 млн грн. При этом цена была снижена на 30% по сравнению с предыдущим аукционом 14 июня, когда она составляла 611,8 млн грн. Изначально же еще 4 марта здание выставляли на продажу за 971,1 млн грн.

Кроме того, банк сообщает, что не состоялись 8 июля в связи с отсутствием участников и торги по 17 земельным участкам с суммарной стартовой ценой 72,6 млн грн. Все они были выставлены на торги заново на 14 июля со снижением цены всех лотов на 11,11%.

Продаваемое здание банка «Аркада» находится в Киеве на улице Ольгинской, 3, имеет площадь 14,1 тысячи квадратных метров. При этом в описании арестованного лота ФГВФЛ использует формулировку «в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры».

Напомним, что 2 марта Голосеевский райсуд Киева арестовал здание «Аркады». 5 марта Печерский райсуд столицы отказался удовлетворить иск ФГВ к банку и связанным компаниям о признании недействительными договоров, заключение которых привело к выводу из собственности главного офиса этого финучреждения. 12 мая это решение подтвердил Киевский апелляционный суд.

Банк, специализировавшийся на финансировании строительства жилых комплексов в Киеве, был признан Нацбанком Украины неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Спустя месяц его решили ликвидировать, срок ликвидации пока установлен на три года.

По материалам Дело
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