10 стран открыли границы для вакцинированных CoronaVac – список

Граждане Украины, которые получили прививку двумя дозами китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеют подтверждение в виде международного свидетельства, могут посетить ряд стран.
По информации медицинского сервиса Helsi.me, границы для этой категории украинцев открыли 10 государств.
Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.
Куда могут отправиться привитые вакциной CoronaVac:
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В то же время отдельные страны просят путешественников заполнить специальные анкеты. Перед планированием путешествия следует проверять актуальную информацию на сайтах их посольств.
При пересечении границы следует показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.
Этот список постоянно пополняется, уточняют представители сервиса, что позволит вакцинированным гражданам активнее путешествовать.
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