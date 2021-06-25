10 стран открыли границы для вакцинированных CoronaVac – список

Граждане Украины, которые получили прививку двумя дозами китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеют подтверждение в виде международного свидетельства, могут посетить ряд стран.

По информации медицинского сервиса Helsi.me, границы для этой категории украинцев открыли 10 государств.

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Куда могут отправиться привитые вакциной CoronaVac:

Испания;

Эстония;

Австрия;

Нидерланды;

Молдавия;

Венгрия;

Турция;

Греция;

Болгария;

Португальская Мадейра.

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В то же время отдельные страны просят путешественников заполнить специальные анкеты. Перед планированием путешествия следует проверять актуальную информацию на сайтах их посольств.

При пересечении границы следует показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Этот список постоянно пополняется, уточняют представители сервиса, что позволит вакцинированным гражданам активнее путешествовать.