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СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

На Николаевщине Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит.

Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции, сообщает пресс-центр СБУ.

«Среди них, в частности, и так называемый «тендерный тролль» и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу «Большая стройка».

Злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщают правоохранители.

В ходе обысков в рамках уголовного производства силовики изъяли на производстве:

  • производственные комплексы асфальтобетонного завода;
  • грузовые автомобили;
  • бульдозер-погрузчик;
  • экскаватор.


Фото: СБУ

По материалам Газета по-Украински
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