СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

На Николаевщине Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит.

Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции, сообщает пресс-центр СБУ.

«Среди них, в частности, и так называемый «тендерный тролль» и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу «Большая стройка».

Злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщают правоохранители.

В ходе обысков в рамках уголовного производства силовики изъяли на производстве:

производственные комплексы асфальтобетонного завода;

грузовые автомобили;

бульдозер-погрузчик;

экскаватор.



Фото: СБУ