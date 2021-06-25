СБУ остановила схему незаконной добычи гранита

На Николаевщине Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность компаний, которые незаконно добывали гранит.
Схему организовали предприятия, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции, сообщает пресс-центр СБУ.
«Среди них, в частности, и так называемый «тендерный тролль» и аффилированные с ним компании, которые блокировали программу «Большая стройка».
Злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы, а те, соответственно, осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщают правоохранители.
В ходе обысков в рамках уголовного производства силовики изъяли на производстве:
Фото: СБУ
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