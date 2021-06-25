НКЦБФР определила ключевые признаки зеленых облигаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила рекомендации по реализации или финансированию экологических проектов путем эмиссии зеленых облигаций.

Соответствующее решение одобрено НКЦБФР на заседании 7 июля.

Ключевые признаки зеленых облигаций определены стандартом Европейского Союза по зеленым облигациям (EU GBS) и Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (GBP).

Принимая во внимание международные стандарты, НКЦБФР подготовила рекомендации и ключевые признаки модели зеленых облигаций, эмитированных в Украине:

соответствие проекту, под который привлекаются средства путем эмиссии зеленых облигаций, международно признанной таксономии,

целевое использование поступлений от размещения зеленых облигаций,

отчетность эмитента о влиянии этих проектов на окружающую среду,

привлечение эмитентом внешнего независимого контролера (верификатора),

наличие у эмитента собственной политики в отношении зеленых облигаций.

Перспективные секторы зеленого финансирования в Украине:

энергия (низкоуглеродистое производство, энергоэффективность, накопление и сохранение энергии, умные сети, устойчивый доступ к источникам энергии),

вода (сбор, очистка, хранение, очистка сточных вод, доступ к воде),

здания (низкоуглеродистая стратегия, энергоэффективность, устойчивые материалы, зеленые здания),

сельское хозяйство (управление земельными ресурсами, низкоуглеродистые и адаптационные стратегии, биомасса, биотопливо),

транспорт (энергоэффективные компоненты, топливо и логистика),

воздух и экология (углеродные кредиты, торговля и компенсации),

производство (зеленая химия, ресурсо- и энергоэффективные цепочки поставок, более чистое производство),

отходы и переработка (повторное использование и услуги по переработке отходов).

Ключевым моментом является соответствие проекта, финансируемого/рефинансируемого за средства от размещения зеленых облигаций, Таксономии устойчивой экономической деятельности (Taxonomy for Sustainable Activities).

Так, эмитент зеленых облигаций должен обеспечить надлежащее выполнение всех ключевых признаков. Это способствует защите интересов инвесторов и росту инвестиций в зеленые облигации.

Несоблюдение хотя бы одного из определенных признаков является основанием не классифицировать облигации как зеленые. Попытка классифицировать облигации как зеленые при их несоответствии ключевым признакам дает основание расценивать это как «зеленый камуфляж» (greenwashing).

Зеленый камуфляж – намеренное введение в заблуждение инвесторов и государственных органов относительно направлений использования размера финансовых средств, полученных от эмиссии зеленых облигаций. Для предотвращения фактов “зеленого камуфляжа” и возникла необходимость разработки международных стандартов и формирования странами собственных рекомендаций.

Зеленые облигации определяются как любой тип облигаций, поступления от размещения которых будут использоваться исключительно для финансирования или рефинансирования новых и/или существующих приемлемых зеленых проектов с четкими экологическими преимуществами.

В других аспектах зеленые облигации похожи на обычные облигации. В частности, ценообразование и расходы аналогичны, облигации размещаются в биржевом листинге, торгуются и регулируются так же, как и другие ценные бумаги этого типа.

Эмитентами зеленых облигаций могут быть частные компании и финансовые учреждения, международные банки развития, муниципалитеты, государство.