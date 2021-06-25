136 «единорогов» за квартал: Количество компаний с оценкой в $1 млрд выросло рекордными темпами

За первую половину этого года частные инвесторы вложили в стартапы почти столько же, сколько и за весь прошлый год — $292,4 млрд.
Во втором квартале этого года количество компаний-единорогов росло рекордными темпами. Оценку в $1 млрд от частных инвесторов за указанный период получили 136 стартапов – это рекордный показатель, больше, чем за весь 2020 год.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные компании CB Insights.
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Как пишет издание, по итогам года стартапы могут привлечь вдвое больше средств, чем в рекордном 2020 году. Тогда пандемия ускорила приток инвестиций в технокомпании.
За первую половину 2021-го частные инвесторы вложили в стартапы $292,4 млрд – почти столько же, сколько и за прошлый год. На общей сумме отразились огромные раунды финансирования для некоторых из крупнейших единорогов.
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Как пишет FT, количество «единорогов» растет на фоне того, что богатые инвесторы привыкли платить значительные суммы за доли в молодых компаниях. Однако рост стоимости компаний может привести к повышенной обеспокоенности на тему перегрева рынков. Это может привести к тому, что стартапам будут установлены завышенные цели, выполнить которые компаниям будет сложно.
Большую часть капитала (60%), привлеченного в первой половине 2021 года, составили раунды размером более $100 млн. При этом такие крупные инвестиции составляют лишь 5% от общего количества сделок.
«Когда компания, как кажется, побеждает, в нее инвестируют или хотят инвестировать большие потоки капитала», – отметил СЕО CB Insights Ананд Санвал.
По мнению Санвала, сейчас на рынке «много капитала и недостаточно возможностей».
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