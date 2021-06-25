По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (51,100 млн грн и 39,339 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (45 и 40), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,25−27,26 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 85 активные заявки по доллару на сумму 90,439 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,2500 — 50 000
27,2400 — 45 555
27,2300 — 100 000
27,2300 — 100 000
27,2300 — 40 000
27,2300 — 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,2400 — 4 000
27,2400 — 10 000
27,2490 — 20 000
27,2500 — 57 775
27,2500 — 10 000
27,2500 — 20 000
27,2500 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2676 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,2243 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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