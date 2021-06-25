В Украине количество финансовых нарушений за год взлетело в пять раз, - глава Госаудитслужбы

Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис заявил, что количество выявленных нарушений в Украине увеличилось в пять раз. По его словам, ревизоры начали работать гораздо эффективнее.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Гордон».

«Цифры говорят сами за себя: если в 2019 году было выявлено финансовых нарушений на 117 млрд грн, то уже в 2020-м — на 648 млрд. При этом численность сотрудников уменьшилась на 102 человека, а количество проверок уменьшилось на 34%», — сказал Плис.

Также он добавил, что сейчас начать уголовное производство стало проще, поэтому более важный показатель — количество предъявленных подозрений.

«Это говорит о том, насколько качественно подготовлена информация, раз на ее основании можно выдвинуть подозрение. Есть много уголовных процессов, где что-то расследуется, но подозрения никому не предъявляются. Так вот, подозрений в 2019 году было 193, а в 2020-м — 269. В этом году за январь-апрель — 83 (а год назад было 48). Это говорит в том числе о качестве наших выводов», — подытожил глава Госаудитслужбы.