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Harley-Davidson представил бюджетный электробайк

Harley-Davidson представил бюджетный электробайк

Американская компания Harley-Davidson представила новый электрический мотоцикл LiveWire One.

Об этом сообщает Engadget.

Стоимость одного экземпляра составляет 21 999 долларов США, что почти на 8 тысяч долларов дешевле первого электробайка LiveWire компании, который был представлен в 2019 году стоимостью 29 799 долларов.

Электрический мотоцикл может проехать на одной зарядке 235 км, в то время как предыдущая модель «выжимала» всего 177 км.


Фото: Engadget

Отмечается, что полная зарядка батареи LiveWire One продлится около одного часа, а с нуля до 80% она сможет зарядиться за 45 минут.

Ожидается, что сначала электробайк будет доступен в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе, а уже осенью транспортное средство появится еще в ряде других дилеров.


Фото: Engadget

Как сообщал Укринформ, компания Harley-Davidson возобновляет производство своего первого электромотоцикла LiveWire после устранения дефекта с технологией зарядки транспортного средства.

По материалам Укринформ
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