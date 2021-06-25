Harley-Davidson представил бюджетный электробайк

Американская компания Harley-Davidson представила новый электрический мотоцикл LiveWire One.
Об этом сообщает Engadget.
Стоимость одного экземпляра составляет 21 999 долларов США, что почти на 8 тысяч долларов дешевле первого электробайка LiveWire компании, который был представлен в 2019 году стоимостью 29 799 долларов.
Электрический мотоцикл может проехать на одной зарядке 235 км, в то время как предыдущая модель «выжимала» всего 177 км.
Фото: Engadget
Отмечается, что полная зарядка батареи LiveWire One продлится около одного часа, а с нуля до 80% она сможет зарядиться за 45 минут.
Ожидается, что сначала электробайк будет доступен в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе, а уже осенью транспортное средство появится еще в ряде других дилеров.
Фото: Engadget
Как сообщал Укринформ, компания Harley-Davidson возобновляет производство своего первого электромотоцикла LiveWire после устранения дефекта с технологией зарядки транспортного средства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населения11 ч. назад - 1489 13
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС12 ч. назад - 934 10
Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, находящейся вблизи границы с Литвой14 ч. назад - 496 4
НБУ определил три варианта использования е-гривны3 ч. назад - 195 2
В Киеве обнародовали новые тарифы на воду9 ч. назад - 3298 2
В Киеве обнародовали новые тарифы на воду9 ч. назад - 3298 2
В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населения11 ч. назад - 1489 13
ФГВФЛ назвал основные показатели банка, который может «лопнуть»12 ч. назад - 1345 1
В мире появился девятый миллиардер с состоянием более 100 млрд долларов10 ч. назад - 1005
Шмыгаль назвал сроки вступления Украины в ЕС12 ч. назад - 934 10
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 712 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1539 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 701 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1402
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2575 2