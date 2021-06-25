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Минэкономики проведет проверку по штрафу «Новой почте»

Минэкономики проведет проверку по штрафу «Новой почте»

Министерство экономики считает, что применение к компании «Новая почта» максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип соразмерности нарушения и наказания, поэтому эта ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Министерство экономики Украины считает, что применение к ООО „Новая почта“ максимальных санкций нарушает требования Закона Украины „Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности“, а именно принцип соразмерности нарушения и наказания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, так как он является субъективным, и считает его недопустимым.

«Указанная ситуация будет тщательно изучена, и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть соразмерным нарушению. Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности», — отметили в Минэкономики.

Там также добавили, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики уже разработало проект закона, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

«Согласно статье 12 Закона Украины „Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности“, в случае применения санкций за нарушение требований законодательства, в частности, если законом предусматриваются минимальные и максимальные размеры санкций, учитывается принцип соразмерности нарушения и наказания», — отметили в Минэкономики.

Там напомнили, что по результатам проверок, проведенных на основании обращения потребителя относительно доставки «Новой почтой» в г. Харькове, а также обращения другого потребителя относительно вероятного обсчета в отделении № 3 ООО «Новая почта» в г. Чугуеве Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области вынесены постановления о наложении взысканий на ООО «Новая почта» на сумму 151 млн грн, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО «Новая почта» за февраль 2021 года и 174 млн грн, что составляет 10% от объема реализованной продукции ООО «Новая почта» за март 2021 года.

«Пункт 8 части первой статьи 23 Закона Украины „О защите прав потребителей“ предусматривает за создание препятствий служебным лицам Госпродпотребслужбы в проведении проверки качества продукции, а также правил торгового и других видов обслуживания штраф в размере от одного до десяти процентов стоимости реализованной продукции за предыдущий календарный месяц, но не меньше десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом, суммы, наложенные на ООО „Новая почта“, являются максимальными», — подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» подала в суд на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области из-за штрафа на сумму более 325 млн грн, который в компании считают необоснованно большим.
По материалам Укринформ
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