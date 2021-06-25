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В аэропорту «Борисполь» таможенники изъяли 260 кг янтаря

В аэропорту «Борисполь» таможенники изъяли 260 кг янтаря

Сотрудники Киевской таможни изъяли в аэропорту «Борисполь» партию янтаря весом 260 кг.

Об этом передает пресс-служба Гостаможни.

«Сотрудниками Киевской таможни предотвращен незаконный вывоз 260 кг янтаря из Украины в Китай под видом личных вещей. Накануне, во время проведения аналитическо-поисковых мероприятий, внимание таможенников привлекло одно экспортное отправление», — говорится в сообщении.

Как отмечается, гражданин заявил к отправке в Китай личные вещи. Всего было заявлено к отправке 13 грузовых мест весом 280 кг и стоимостью € 500.


Фото: Государственная таможенная служба

Однако в четверг, 8 июля, во время проведения осмотра груза киевские таможенники обнаружили, что во всех тринадцати картонных коробках, обмотанных стрейчпленкой, находятся пакеты с необработанным и обработанным янтарем разного размера, формы и цвета общим весом нетто 260 кг.


Фото: Государственная таможенная служба

Необработанных янтарных глыб было обнаружено 254,5 кг, а обработанного янтаря — 5,5 кг.

«Таким образом, мужчина не заявил в установленной форме в таможенной декларации достоверные сведения о товарах. Киевскими таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Янтарь изъят до вынесения судом решения по делу. Это самая крупная партия задержанного Киевской таможней янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины в этом году», — говорится в сообщении.

По материалам Espreso.tv
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