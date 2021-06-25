Microsoft выплатит сотрудникам бонус в $1500 за работу во время пандемии

Американская компания Microsoft выплатит своим сотрудникам бонус в 1500 долларов США в качестве благодарности за труд во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Verge.

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По словам руководителя HR-департамента компании Катлин Хоган, бонус получают сотрудники, которые работают как на территории США, так и за рубежом.

Выплату в 1500 долларов США получат те, кто начал работать в компании до 31 марта 2021 года на должностях ниже вице-президентов Microsoft.

Сейчас в компании в общей сложности трудоустроены 175 508 сотрудников во всем мире.

В целом Microsoft потратит на выплату бонусов около 200 миллионов долларов, что равно ее прибылям за менее чем двое суток.

Отмечается, что ранее о выплате похожего бонуса заявили компания Facebook (по 1000 долларов) и Amazon (по 300 долларов).