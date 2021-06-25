В Минэнерго назвали дату повышения цен на электроэнергию для населения

Министерство энергетики рассчитывает запустить новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии для населения с 1 августа.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина в кулуарах Ukraine Reform Conference в Вильнюсе.
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«Будет новая модель. Думаю, еще дней 10 и будем принимать», — отметил он.
Внедрить новую модель министерство планировало с 1 июля, но дата была перенесена. Галущенко объяснил это необходимостью подготовки оптимальной модели ПСО, что не позволяла сделать волатильность на рынке электроэнергии.
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«Сейчас мы более-менее видим ориентиры, потому что в условиях волатильности, когда цена э/э падала в некоторые периоды и до 30 коп/кВт-час, мы не могли рассчитать нормальную модель, которая бы стабилизировала Энергоатом и Укргидроэнерго», — заявил министр.
Он подтвердил намерение ввести дифференцированные тарифы в зависимости от объема потребления.
«Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили ранее. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, которые потребляют больше, — другая», — сказал Галущенко.
Что известно о планируемом повышении цен на электроэнергию. Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт-ч. Минэнерго планировало запустить новую модель ПСО с 1 июля, но в конце июня Кабмин отложил повышение цен до 1 августа.
В Минэнерго заявляли, что предлагают ввести дифференцированный тариф. Галущенко отмечал, что для бытовых потребителей, потребляющих за месяц менее 100 кВт-ч (16 млн, или примерно 40% домохозяйств), цена будет ниже нынешней.
Агентство Интерфакс-Украина сообщало, что потребителей разделят на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100−300 кВт-ч; 300−500 кВт-ч, от 500 кВт-ч).
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