0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Регулятор обязал Нафтогаз поставлять газ предприятиям ТКЭ

Регулятор обязал Нафтогаз поставлять газ предприятиям ТКЭ

Энергорегулятор 8 июля принял решение об обеспечении бесперебойной поставки природного газа производителям тепловой энергии.

Об этом сообщается на его сайте.

Читайте также: «Нафтогаз» снизил цену на газ в июле и остановил действие тарифа «Месячный»

Решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком «последней надежды» (газоснабжающая компания Нафтогаз Украины) производителям тепловой энергии, если производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

«В условиях открытия полноценного конкурентного газового рынка принятие такого решения является крайне важным, особенно во время прохождения отопительного сезона для того, чтобы потребители не остались без тепла», — говорится в сообщении.

Решение регулятора вступает в силу с 1 августа.

Напомним, 6 июля в Киевской городской государственной администрации заявили, что осенью в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30−40%. Это объясняется тем, что 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате Нафтогаз изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм наложенного платежа.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что планируют повысить тарифы с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/кв м в зависимости от типа присоединения дома, а тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.