Регулятор обязал Нафтогаз поставлять газ предприятиям ТКЭ

Энергорегулятор 8 июля принял решение об обеспечении бесперебойной поставки природного газа производителям тепловой энергии.

Об этом сообщается на его сайте.

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Решением предусматривается автоматическая поставка природного газа поставщиком «последней надежды» (газоснабжающая компания Нафтогаз Украины) производителям тепловой энергии, если производитель тепловой энергии остался без поставщика или у действующего поставщика отсутствует подтвержденная номинация для нужд производителя тепловой энергии.

«В условиях открытия полноценного конкурентного газового рынка принятие такого решения является крайне важным, особенно во время прохождения отопительного сезона для того, чтобы потребители не остались без тепла», — говорится в сообщении.

Решение регулятора вступает в силу с 1 августа.

Напомним, 6 июля в Киевской городской государственной администрации заявили, что осенью в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30−40%. Это объясняется тем, что 20 мая в Украине прекратил действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате Нафтогаз изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм наложенного платежа.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что планируют повысить тарифы с 1 октября. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/кв м в зависимости от типа присоединения дома, а тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб.

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