Украина за месяц увеличила транспортировку нефти более чем на 10%

Укртранснафта в июне 2021 года протранспортировала 1,2 млн тонн нефти, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.

«Общий объем транспортировки нефти в июне 2021 года вырос по сравнению с июнем прошлого года на 10,5% — до 1,2 млн тонн. Вырос также транзит нефти трубопроводным транспортом через территорию Украины на 8,9% – до 974,5 тыс. тонн. При этом объем транспортировки нефти на НПЗ Украины вырос на 17,3% – до 250 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.

Объем транспортируемой нефти по результатам шести месяцев 2021 года составляет 7,1 млн тонн, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июне 2021 года составляет 1,2 млн тонн (на 8,4% меньше, чем за этот период в 2020 г.), а транзит — 5,9 млн тонн (на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).

Напомним, АО «Укртранснафта» в мае 2021 года транспортировала 1,3 млн тонн нефти, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2021 года «Укртранснафта» транспортировала 3,5 млн тонн нефти, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.