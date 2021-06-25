Украина за месяц увеличила транспортировку нефти более чем на 10%

Укртранснафта в июне 2021 года протранспортировала 1,2 млн тонн нефти, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.
«Общий объем транспортировки нефти в июне 2021 года вырос по сравнению с июнем прошлого года на 10,5% — до 1,2 млн тонн. Вырос также транзит нефти трубопроводным транспортом через территорию Украины на 8,9% – до 974,5 тыс. тонн. При этом объем транспортировки нефти на НПЗ Украины вырос на 17,3% – до 250 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.
Объем транспортируемой нефти по результатам шести месяцев 2021 года составляет 7,1 млн тонн, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-июне 2021 года составляет 1,2 млн тонн (на 8,4% меньше, чем за этот период в 2020 г.), а транзит — 5,9 млн тонн (на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.).
Напомним, АО «Укртранснафта» в мае 2021 года транспортировала 1,3 млн тонн нефти, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале 2021 года «Укртранснафта» транспортировала 3,5 млн тонн нефти, что на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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