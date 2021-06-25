Арестовали третьего подозреваемого по делу «Кузницы на Рыбальском»

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога еще одному подозреваемому по делу о поставке некачественной военной техники Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
«8 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, избрав одному из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен», — отмечают в ГБР.
Напомним, 2 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО «Кузница на Рыбальском» и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.
Должностных лиц подозревают в сговоре и организации поставки в армейские подразделения в течение 2016−2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. Следствие считает, что чиновники нанесли государству ущерб на 475 млн грн.
5 июля суд избрал одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме примерно 443 млн гривен.
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