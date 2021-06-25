Межбанк: валютные качели продолжились

В четверг, 8 июля, торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,23-27,25 UAH/USD. Доллар сразу взял курс на повышение и по состоянию на 10:35 уже отвоевал две копейки и подошел к отметке 27,25/27,27 UAH/USD.
К 11:50 доллар достиг уровня 27,27/27,29 UAH/USD, а к 12:25 подорожал до 27,30/27,32 UAH/USD. Спустя полчаса гривна упала в стоимости еще на пару копеек и по состоянию на 12:55 доллар на Межбанке стоил 27,33/27,35 UAH/USD. Такие котировки продержались до 13:10, после чего доллар пошел на снижение.
По состоянию на 14:05 котировки доллара оказались на отметке 27,29/27,31 UAH/USD и продолжили свое падение.
Уже в 14:40 доллар подешевел еще на одну копейку и достиг показателей 27,28/27,30 UAH/USD. Такие котировки продержались больше часа, после чего “зеленый” продолжил борьбу. В 16:00 котировки были на уровне 27,30/27,32 UAH/USD и продержались там до конца сессии.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,30 / 27,33
евро – 32,37 / 32,40
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1863 / 1,1865
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