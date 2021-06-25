Продажи панелей OLED в этом году достигнут 42,5 млрд долларов

Специалисты DSCC обновили краткосрочный и долгосрочный прогнозы, относящиеся к рынку панелей OLED. Они повысили прогноз выручки на 2021 год на 9%, до 42,5 млрд долларов.

Свой оптимизм они обосновывают увеличением продаж экранов OLED для смартфонов по более высоким ценам, чему способствовала нехватка микросхем-драйверов, а также более растущие объёмы продаж ноутбуков с экранами OLED в связи с увеличением объёма выпуска соответствующих панелей компанией Samsung Display.

Заглядывая в 2025 год, можно прогнозировать, что компания DSCC повысит прогноз выручки от продаж панелей OLED на 11%, до 60,6 млрд долларов.

Аналитики отмечают, что росту продаж будет способствовать расширение использования панелей OLED в таких устройствах, как планшеты, ноутбуки и мониторы.

Что касается планшетов, по оценке DSCC, выпуск моделей Apple с экранами OLED, который ожидается в 2023 году, увеличит рынок панелей OLED для планшетов более чем до 1 млрд долларов в 2024 году.

В случае панелей для ноутбуков эта отметка будет взята в 2023 году. Продажи панелей OLED для мониторов в 2024 году превысят 500 млн долларов.



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