Saudi Aramco планирует продать активы на десятки миллиардов долларов

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco намерен привлечь десятки миллиардов долларов за счет новой продажи своих активов.
Как сообщает Bloomberg, компания создала новую команду для проверки своих активов в прошлом году, вскоре после того, как пандемия коронавируса вызвала резкое падение цен на энергоносители и ухудшила ее баланс. Aramco привлекла $12,4 млрд, продав в апреле права аренды нефтепроводов группе инвесторов под руководством США.
По словам Абдулазиза Аль Гуда, старшего вице-президента по корпоративному развитию Saudi Aramco, продажи будут продолжаться в ближайшие несколько лет.
Они состоятся «независимо от каких-либо рыночных условий», и Aramco намерена получить «двузначные миллиарды долларов», сказал Аль Гуда.
«Это стратегия, предназначенная для создания стоимости и повышения эффективности, а не о конкретной цели капитала или финансирования дивидендов компании», – добавил он.
По его словам, компания изучает, какую еще инфраструктуру можно монетизировать, и скоро начнет поиск инвесторов для второй сделки. Он добавил, что средства, полученные от продажи активов, будут направлены на будущие проекты.
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