СБУ провела обыски в «Киевавтодоре» из-за миллионных схем

Служба безопасности Украины провела ряд обысков в коммунальной корпорации «Киевавтодор». Следственные действия прошли в рамках дела о миллионных схемах.
Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что спецслужба задокументировала хищение бюджетных средств должностными лицами «Киевавтодора». СБУ утверждает, что только одна закупка на предприятии нанесла бюджету Киева ущерб более чем на 20 млн гривен.
По данным следствия, в октябре-ноябре 2020 корпорация закупила всесезонные машины для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам тендеров были заключены договоры с подчиненной коммерческой структурой на поставку 24 дорожных машин на общую сумму 141 млн гривен. По предварительным оценкам, закупка была проведена по значительно завышенным ценам, и городской бюджет понес убытки более чем на 20 млн гривен.
В рамках открытого уголовного производства провели ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, «Киевавтодоре», в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов. Изъята финансовая документация, электронные носители информации.
Разоблачение схемы проводится совместно с Государственным бюро расследований.
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